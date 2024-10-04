В России горит очередная нефтебаза

В России бушует масштабный пожар на частной нефтебазе
В Пермском крае Российской Федерации в ночь на 4 октября вспыхнул пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Пламя охватило емкости с топливом.
Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных дел страны-агрессора.
Пожар на нефтебазе в России
"В промзоне села Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом", — сообщили в российском МЧС.
Причину возгорания не называют. Также сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.
На месте работают более 60 пожарных, а также привлечены 19 единиц техники.
Также в МЧС заявили, что пострадавших нет.
Напомним, в сентябре в Белгородской области в результате взрыва с рельсов сошел грузовой поезд.
А в результате успешной дроновой атаки ВСУ Россия потеряла два мощных арсенала с оружием и боеприпасами.
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