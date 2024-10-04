В России горит очередная нефтебаза

Пожар на нефтебазах в России. Фото: МЧС РФ

В Пермском крае Российской Федерации в ночь на 4 октября вспыхнул пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Пламя охватило емкости с топливом.

Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных дел страны-агрессора.

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Пожар на нефтебазе в России

"В промзоне села Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом", — сообщили в российском МЧС.

Причину возгорания не называют. Также сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.

На месте работают более 60 пожарных, а также привлечены 19 единиц техники.

Также в МЧС заявили, что пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае. Фото: МЧС РФ

Напомним, в сентябре в Белгородской области в результате взрыва с рельсов сошел грузовой поезд.

А в результате успешной дроновой атаки ВСУ Россия потеряла два мощных арсенала с оружием и боеприпасами.