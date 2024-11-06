Победа Трампа на выборах США — в России прокомментировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки. Он заявил, что не знает, будет ли его поздравлять российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 6 ноября.

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Песков назвал США "недружественной страной", воюющей против России. Ему неизвестны планы Путина по поздравлению Трампа.

"Мы анализируем слова, которые говорят, и главным образом будем делать выводы по заявлениям, по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят. Чего еще надо будет дождаться, принимая во внимание, что почти полтора месяца действующий президент США будет исполнять свои обязанности. Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", — подчеркнул он.

Песков также прокомментировал заявление Трампа о мире, отметив, что после победы, попав в Овальный кабинет, эти слова могут звучать по-другому.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и вспомнил их последнюю встречу.

Также нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что ждать России после победы Трампа на выборах США.