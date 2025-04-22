Взрывы в Полтавской области 22 апреля

Взрыв в населенном пункте. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Полтавской области прогремели прямо сейчас, поздно вечером 22 апреля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Полтавской области 22 апреля вечером 22 апреля

"В Полтавской общине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.

Незадолго до этого военные информировали, что вражеские дроны, которые фиксировались в Сумской и Харьковской областях — двигались в направлении Полтавской.

"Большинство "шахедов" продолжают движение в направлении Полтавы/Полтавского района", — добавили в Воздушных силах ВСУ в 23:07.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее часа назад звуки взрывов раздались в Одессе. Россияне атаковали город дронами.

Кроме того, взрыв примерно два часа назад прогремел в Харькове. Что стало причиной этого, пока неизвестно. Однако военные предупреждали тогда о пусках КАБов на Харьковскую область, а также фиксацию дронов в регионе.