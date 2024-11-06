Драка в полтавском ресторане Shade – бизнесмен и полицейский набросились на парня

Один из нападающих. Фото: скриншот с видео

В Полтаве произошла потасовка в одном из ресторанов. Компания мужчин приставала к девушке, а когда за нее заступился парень — его избили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавщины в среду, 6 ноября.

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Драка в ресторане Полтавы

По данным СМИ, 2 ноября пара пришла в ресторан Shade, где сидевшая рядом компания начала обсуждать девушку.

Четверо мужчин, в частности, местный "уголовный авторитет" и работник полиции, начали приставать к девушке: один из них подошел и сказал "Малая, ты поедешь с нами", на что она отказала.

Когда парень заступился за нее — компания прямо в заведении его избила. Пострадавшего с переломом носа, сотрясением мозга и кровоизлиянием у почки забрала скорая.

Слева один из нападающих, справа пострадавший в скором. Фото: ЗМІСТ

Выяснилось, что среди нападающих был владелец группы компаний "Альфа-Капитал", криминальный авторитет "Браслет" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского районного отдела полиции Александр Перели, который и подходил к девушке.

Известно, что Перели уже отстранен от должности, далее дело передают в ГБР для проведения досудебного расследования.

Девушка вспомнила, что работники ресторана не пытались прекратить потасовку и не спешили вызывать полицию.

Нападающие. Фото: ЗМІСТ

Напомним, в Софиевской Борщаговке произошла перестрелка возле одного из кафе. В результате инцидента был ранен находившийся вне службы правоохранитель.

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