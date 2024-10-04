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В Германии ввели изменения для украинцев — каких нововведений ждать

4 октября 2024 10:21
Карина Приходько - Редактор
Украине в Германии — страна ввела новое правило для беженцев
Украинцы в Германии. Иллюстративное фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Украинцы, у которых есть автомобили с украинскими номерами в Германии и держат их в стране более года, с 1 октября 2024 года должны зарегистрировать транспортные средства по немецким правилам. Это касается беженцев, приехавших в Германии после полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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Если украинцы живут в Германии больше года и имеют авто с украинскими номерами, они должны зарегистрировать транспортное средство, то есть иметь немецкие номерные знаки.

"Порядок получения немецкой регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться украинцы со статусом временной защиты. Снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно", — говорится в сообщении.

Подробнее об этой процедуре можно узнать по ссылке.

Что делать с авто после возвращения в Украину

После возвращения из Германии в Украину на постоянное место жительства водители могут восстановить украинские номера и свидетельство о регистрации в любом сервисном центре МВД. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • украинское свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой немецкого регистрационного органа о недействительности (при наличии);
  • украинские номерные знаки (при наличии);
  • доверенность (при обращении уполномоченного представителя владельца авто).

После этого водителю будет выдан новый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.

Напомним, в сентябре 2024 года власти Чехии существенно усилили контроль над беженцами из Украины с временной защитой. Меры призваны предотвратить злоупотребления с социальной помощью.

Также мы писали, что правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев с запада Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.

Германия авто беженцы автомобиль документы

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