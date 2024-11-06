Сибига прокомментировал победу Трампа на выборах США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: "Главком"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки. Он подчеркнул, что стороны будут работать над приближением справедливого и продолжительного мира.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в среду, 6 ноября.

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Сибига подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп имеют давний, конструктивный и ориентированный на результат диалог.

"Мы будем работать вместе для укрепления украинско-американского стратегического партнерства и приближения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Мы полагаемся на решительное лидерство Америки", — добавил министр

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на эпоху сильных Штатов под его руководством.

Также Трамп и Харрис собрали 4,2 миллиарда долларов на предвыборную кампанию. Политики потратили 3,5 миллиарда долларов.