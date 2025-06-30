Германия призывает усилить ПВО Украины на всех высотах и частотах

Йоханн Вадефуль. Фото: dpa

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что необходимо больше систем противовоздушной обороны для защиты Украины на всех частотах и высотах. По его словам, будут рассмотрены все возможные пути.

Об этом Йоханн Вадефуль сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве в понедельник, 30 июня.

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"Россия усилила воздушные атаки так, что это создает для нас особый вызов, поэтому нам нужно больше систем ПВО, способных защищать Украину на всех частотах и высотах", — отметил Вадефуль.

По его словам, промышленность Германии пытается увеличить свои мощности. Эта тема будет обсуждаться с европейскими партнерами и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Мы попробуем провести дополнительную рекламу в Соединенных Штатах... Мне стало ясно, что противовоздушная оборона имеет особое значение", — добавил министр.

Напомним, Вадефуль сообщил, что Германия намерена создать совместные производства с Украиной, что позволит ускорить выпуск оборонной продукции.

А Сибига отметил, что нужно как можно быстрее начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.