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В мобильном приложении Monobank произошел сбой

1 декабря 2024 11:53
Евгения Брюховецкая - редактор
В Monobank перестал работать приложение
Телефон в руках. Иллюстративное фото: shutterstock
Евгения Брюховецкая - редактор

В работе мобильного приложения Monobank в воскресенье, 1 декабря, произошел сбой. Пользователи отмечают, что невозможно осуществить какие-либо действия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Так, при попытке зайти в приложение онлайн-банкинг выдает ошибку.

"Помилка мобільного застосунку. От халепа, щось пішло не так... Спробуймо ще раз..", — говорится в сообщении.

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Скриншот приложения

В то же время соучредитель Олег Гороховский рассказал, что только банковскую карточку открыл военнослужащий, который стал девятимиллионным клиентом.

Также он предупреждал о возможных сбоях из-за выплаты "тысячи Зеленского" и закрытия предыдущего месяца.

"Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго (не дай Бог)", — написал Гороховский.

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Скриншот поста Гороховского
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Скриншот поста Гороховского

Напомним, Monobank ввел новую функцию для контроля затрат.

Также Monobank заключил партнерство с Укрпочтой, благодаря чему клиенты смогут пополнять свои карты без комиссии.

monobank телефоны банки Олег Гороховский сбой приложение

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