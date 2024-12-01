В Monobank перестал работать приложение

Телефон в руках. Иллюстративное фото: shutterstock

В работе мобильного приложения Monobank в воскресенье, 1 декабря, произошел сбой. Пользователи отмечают, что невозможно осуществить какие-либо действия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сбой в работе Monobank

Так, при попытке зайти в приложение онлайн-банкинг выдает ошибку.

"Помилка мобільного застосунку. От халепа, щось пішло не так... Спробуймо ще раз..", — говорится в сообщении.

Скриншот приложения

В то же время соучредитель Олег Гороховский рассказал, что только банковскую карточку открыл военнослужащий, который стал девятимиллионным клиентом.

Также он предупреждал о возможных сбоях из-за выплаты "тысячи Зеленского" и закрытия предыдущего месяца.

"Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго (не дай Бог)", — написал Гороховский.

Скриншот поста Гороховского

Скриншот поста Гороховского

Напомним, Monobank ввел новую функцию для контроля затрат.

Также Monobank заключил партнерство с Укрпочтой, благодаря чему клиенты смогут пополнять свои карты без комиссии.