В Monobank перестал работать приложение

В мобильном приложении Monobank произошел сбой
В работе мобильного приложения Monobank в воскресенье, 1 декабря, произошел сбой. Пользователи отмечают, что невозможно осуществить какие-либо действия.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Сбой в работе Monobank
Так, при попытке зайти в приложение онлайн-банкинг выдает ошибку.
"Помилка мобільного застосунку. От халепа, щось пішло не так... Спробуймо ще раз..", — говорится в сообщении.
В то же время соучредитель Олег Гороховский рассказал, что только банковскую карточку открыл военнослужащий, который стал девятимиллионным клиентом.
Также он предупреждал о возможных сбоях из-за выплаты "тысячи Зеленского" и закрытия предыдущего месяца.
"Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго (не дай Бог)", — написал Гороховский.
Напомним, Monobank ввел новую функцию для контроля затрат.
Также Monobank заключил партнерство с Укрпочтой, благодаря чему клиенты смогут пополнять свои карты без комиссии.
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