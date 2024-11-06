В Николаеве судили военнослужащего за самовольное оставление части

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Николаеве водитель из роты охраны самовольно оставил воинскую часть. Он выразил желание вернуться на службу, однако его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина мобилизовался еще в сентябре 2022 года. Известно, что он воевал в Запорожской области. Там он получил ранение, но продолжил военную службу.

Мужчина самовольно покинул воинскую часть 7 марта 2024 года и "незаконно находился вне воинской части по месту своего постоянного проживания". В мае он прибыл в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве и сообщил о своем поступке.

"Военный пояснил, что отправился к месту своего проживания, поскольку ему нужно было восстановить поврежденное в результате военных действий жилье, на ремонт которого он заказал необходимые строительные и кровельные материалы, зато его планировали перевести снова в зону активных боевых действий. Отремонтировав указанное жилье, 17 мая он самостоятельно и добровольно обратился в ГБР, где написал явку с признанием о совершении им самовольного оставления воинской части", — говорится в приговоре.

Обвиняемый сообщил, что имеет ограниченную пригодность к военной службе. Он выразил раскаяние относительно своих поступков, осудил их и выразил желание продолжить службу в армии. Однако командование воинской части, где он проходил службу, отказалось принять его, а также отказал ему командир другой части.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, суд разрешил солдату ВСУ из Полтавы, совершившему самовольное оставление части, вернуться на службу.

Ранее во Львове судили военнослужащего за самовольное оставление части, которое он совершил трижды.