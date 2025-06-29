Взрывы в Николаеве в ночь на 29 июня

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Николаеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 29 июня. Военные предупреждали о пуске ракет.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Сенкевич и канал Воздушных сил ВСУ.

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"Слышны взрывы в Николаеве", — написал мэр города в 01:32.

Через несколько минут СМИ сообщили о повторных взрывах.

Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что на Николаев с юга летит скоростная цель. Затем была зафиксирована еще одна.

В то же время мониторинговые каналы писали, что есть угроза применения баллистики из Крыма, а также РФ запустила из акватории Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр".

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отметим, что кроме угрозы ракетного обстрела, Украину массированно атакуют вражеские беспилотники. В частности, более часа назад в Киеве раздавались звуки взрывов и работала ПВО.

Кроме того, мы писали, что взрывы были слышны в Киевской области. Там тоже на фоне фиксации дронов работали силы ПВО.