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В Николаеве прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 01:38
Взрывы в Николаеве в ночь на 29 июня
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Ключові моменти Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 29 июня Где объявили тревогу

Взрывы в Николаеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 29 июня. Военные предупреждали о пуске ракет.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Сенкевич и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 29 июня

"Слышны взрывы в Николаеве", — написал мэр города в 01:32.

Через несколько минут СМИ сообщили о повторных взрывах.

Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что на Николаев с юга летит скоростная цель. Затем была зафиксирована еще одна.

В то же время мониторинговые каналы писали, что есть угроза применения баллистики из Крыма, а также РФ запустила из акватории Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр".

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибухи у Миколаєві в ніч проти 29 червня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отметим, что кроме угрозы ракетного обстрела, Украину массированно атакуют вражеские беспилотники. В частности, более часа назад в Киеве раздавались звуки взрывов и работала ПВО.

Кроме того, мы писали, что взрывы были слышны в Киевской области. Там тоже на фоне фиксации дронов работали силы ПВО.

взрыв Николаев обстрелы война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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