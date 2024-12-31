Взрывы в Киевской области 31 декабря 2024 года

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, утром 31 декабря. Военные зафиксировали вражеские дроны, работают силы ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении в 05:53.

В КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:57 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве и ряде регионов Украины объявляли тревогу. Ее причиной стала угроза применения баллистического вооружения.

Через небольшой промежуток времени в столице прогремел взрыв. Чуть позже еще один. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Информации о последствиях атаки, есть ли какие-либо повреждения, пока нет.