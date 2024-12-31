Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Киевской области слышны взрывы — что произошло arrow

В Киевской области слышны взрывы — что произошло

31 декабря 2024 05:57
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Киевской области 31 декабря 2024 года
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, утром 31 декабря. Военные зафиксировали вражеские дроны, работают силы ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

Читайте также:

Звуки взрывов в Киевской области утром 31 декабря

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении в 05:53.

В КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:57 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Взрывы в Киевской области 31 декабря - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве и ряде регионов Украины объявляли тревогу. Ее причиной стала угроза применения баллистического вооружения.

Через небольшой промежуток времени в столице прогремел взрыв. Чуть позже еще один. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Информации о последствиях атаки, есть ли какие-либо повреждения, пока нет.

взрыв Киевская область ПВО дрон Шахид-136 воздушная тревога дрон-камикадзе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Юрист ответил, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы

07:19 Выплаты офицерам при увольнении из ВСУ — три основания

07:15 Минимальная зарплата в 2025 году — размер и на что влияет

07:01 Почему ПриватБанк блокирует карты за малые суммы операций

06:45 После тяжелой аварии с BMW умер бывший футболист Вереса Семенчук

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:30 Нестабильные цены на зерно — какая стоимость кукурузы в декабре

06:30 Отсрочка для многодетных — кто может оформить через "Резерв+"

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

07:30 Юрист ответил, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы

07:19 Выплаты офицерам при увольнении из ВСУ — три основания

07:15 Минимальная зарплата в 2025 году — размер и на что влияет

07:01 Почему ПриватБанк блокирует карты за малые суммы операций

06:45 После тяжелой аварии с BMW умер бывший футболист Вереса Семенчук

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:30 Нестабильные цены на зерно — какая стоимость кукурузы в декабре

06:30 Отсрочка для многодетных — кто может оформить через "Резерв+"

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2025

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года