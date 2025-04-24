В Киеве на станции метро пассажир попал под поезд на станции метро

Станция метро. Фото: Depositphotos

В четверг, 24 апреля, на станции "Крещатик" произошел трагический инцидент. Один из пассажиров попал под поезд метро.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администраций.

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Что известно о трагическом инциденте в киевском метро

На место происшествия оперативно прибыли все необходимые специалисты, а правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Из-за аварии временно были закрыты пересадочные узлы между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также между "Театральной" и "Золотыми воротами".

В то же время движение поездов на определенных участках линии было восстановлено. В частности, поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Вокзальная", а также от "Арсенальной" до "Лесной".

О дальнейших изменениях в движении поездов и восстановлении пересадок будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 24 апреля во время массированного обстрела РФ станция метро "Лукьяновская" была повреждена.

Кроме того, 15 апреля в Киеве возле станции метро "Зверинецкая" внезапно прорвало трубопровод. Вода залила дорогу.