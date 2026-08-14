У Киева появился новый козырь для переговоров с Трампом: Newsweek

Владимир Зеленский беседует с Дональдом Трампом в Анкаре. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Масштабные удары по территории России укрепили позиции Украины перед предстоящими переговорами с представителями США. В частности, несмотря на отступление из Курщины в феврале 2025 года и низкие шансы на скорый мир, новые боевые возможности Украины уже способны склонить Дональда Трампа к усилению давления на Москву.

Об этом сообщает Newsweek, передает Новини.LIVE.

У Украины более сильные позиции на переговорах, чем в феврале 2025 года

Тогдашние переговоры в США проходили непосредственно во время фактического вытеснения украинских защитников из Курской области, где операция Сил обороны продолжалась почти два года. Первоначальный замысел этой кампании заключался в переломе общего хода боевых действий в пользу Украины. Впрочем, по выводам издания, попытка закончилась «ужасающим поражением», вынудив военных отступить с российской приграничной территории, что вызвало волну критики как среди военнослужащих, так и среди гражданских лиц, которые называли те события нелогичными и не стоящими таких потерь.

Главным уроком после завершения наземных действий на вражеской территории стало изменение военной тактики. Вместо затратного удержания, защиты и логистического обеспечения плацдармов на чужой территории Киев сосредоточился на систематическом дальнобойном огневом поражении. Согласно подсчётам независимого мониторингового центра ACLED, только в течение июля украинская армия атаковала цели на территории России в три раза интенсивнее, чем в январе.

В то же время аналитики предупреждают, что технологические достижения и масштабирование ударов на большие расстояния имеют свои пределы. После завершения осенних выборов Москва может объявить очередную волну частичной мобилизации. Одни лишь возможности дальних ударов не компенсируют дефицит живой силы, не гарантируют стопроцентного перехвата всех вражеских баллистических ракет и не остановят поток российского пополнения на передовую.

Несмотря на эти вызовы, именно систематические удары по военно-промышленным и стратегическим объектам в глубине РФ рассматриваются как главный аргумент Зеленского на предстоящей встрече с Трампом.

В Киеве рассчитывают превратить эти результаты в согласие Белого дома усилить совместное давление на руководство России, выделить дополнительные пакеты финансовой поддержки, углубить политическое сотрудничество и передать критически важные партии ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как ранее писали Новини.LIVE, шансы на возобновление переговоров в ближайшей перспективе напрямую зависят от устойчивости критически важной инфраструктуры Украины и изменения баланса сил на поле боя. Эксперты предполагают, что возобновление переговорного процесса возможно в течение нескольких месяцев, однако исключительно при условии сохранения энергетической безопасности и ведения диалога с позиции превосходства.

Со своей стороны, официальный Вашингтон рассматривает возможность инициировать новый раунд дипломатических усилий уже в ближайшее время. Так, госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность содействовать мирным инициативам, подчеркнув, что применение украинскими силами дальнобойного вооружения существенно изменило общую динамику боевых действий и создало новый контекст для переговоров.