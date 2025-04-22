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В Херсоне прогремели взрывы

22 апреля 2025 20:32
Анастасия Писаненко - редактор
В Херсоне прогремели взрывы 22 апреля — что известно
Дым в небе после атаки после атаки. Иллюстративное фото: скриншот из видео
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 22 апреля, российские войска обстреляли Херсон. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщили в издании "Суспільне".

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Пост Суспільного. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Херсона

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.

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Сейчас воздушной тревоги в Херсонской области нет. Карта тревог выглядит так:

В Херсоне прогремели взрывы - фото 2
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 19 апреля объявил о "пасхальном перемирии" и временном прекращении боевых действий до 00:00 21 апреля.

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Однако после его заявления оккупанты запустили дроны в направлении Киева. В столице и области раздавались мощные взрывы.

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