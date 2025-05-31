В Херсоне раздаются взрывы - какая причина

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу, 31 мая, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Заметим, что это уже второй раз за день местные жители Херсона слышат взрывы.

Об этом информируют местные СМИ.

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Взрывы в Херсоне 31 мая — что известно

В субботу, 31 мая, в Херсоне раздавались взрывы. Заметим, что сегодня утром местные жители Херсона также слышали взрывы. То есть это уже не впервые за этот день.

"В Херсоне снова слышны взрывы", — сообщают местные СМИ.

Утром, 31 мая, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал об атаке БпЛА.

"В направлении Салюта — российский FPV! В районе порта фиксируем вражеский БпЛА! Курсом на типографию российский дрон", — информировал Прокудин.

Кроме того, в Харькове в субботу, 31 мая, местные жители также слышали взрывы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на субботу, 31 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон — погиб мужчина.