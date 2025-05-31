В Херсоне раздаются взрывы - какая причина

В Херсоне раздаются мощные взрывы — что известно
В субботу, 31 мая, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Заметим, что это уже второй раз за день местные жители Херсона слышат взрывы.
Об этом информируют местные СМИ.
Взрывы в Херсоне 31 мая — что известно
В субботу, 31 мая, в Херсоне раздавались взрывы. Заметим, что сегодня утром местные жители Херсона также слышали взрывы. То есть это уже не впервые за этот день.
"В Херсоне снова слышны взрывы", — сообщают местные СМИ.
Утром, 31 мая, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал об атаке БпЛА.
"В направлении Салюта — российский FPV! В районе порта фиксируем вражеский БпЛА! Курсом на типографию российский дрон", — информировал Прокудин.
Кроме того, в Харькове в субботу, 31 мая, местные жители также слышали взрывы.
Ранее мы сообщали, что в ночь на субботу, 31 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон — погиб мужчина.
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