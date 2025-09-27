Видео
Главная Новости дня В Японии задержали трех украинцев в запретной зоне Фукусимы

В Японии задержали трех украинцев в запретной зоне Фукусимы

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 08:24
Украинских блогеров задержали в зоне отчуждения возле Фукусимы
Зона отчуждения вблизи АЭС "Фукусима". Фото: flickr.com

В Японии задержали трех граждан Украины за незаконное проникновение в зону отчуждения вокруг АЭС "Фукусима". Они пробрались в заброшенный жилой дом для записи стрима.

Об этом сообщает издание AFP.

Украинские блогеры вели стрим из зоны отчуждения возле Фукусимы

Как стало известно, среди задержанных оказался популярный YouTube-блогер с более 6,5 миллиона подписчиков, которого арестовали во время прямой трансляции. Двое других украинцев были пойманы непосредственно в заброшенном доме в городе Окума, префектуры Фукусима.

Полиция получила сообщение от гражданина, который увидел нарушителей.

По данным TV Asahi, все трое признали свою вину. В сюжете телеканала показали фрагмент стрима, где мужчины готовили чай и рассматривали вещи, оставленные бывшими жильцами.

Как известно, после аварии на "Фукусиме-1", вызванной землетрясением и цунами в марте 2011 года, около 165 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а 12% территории префектуры остаются закрытыми для посещения. Район, куда проникли украинцы, до сих пор считается опасным.

В Посольстве Украины в Японии уже также отреагировали на инцидент и назвали действия украинцев недопустимыми.

"Считаем совершенные ими действия недопустимыми и приносим извинения всем японским гражданам, которых они возмутили. Убеждены, что этот досадный случай не должен ставить под сомнение чувство благодарности украинцев за дружбу и искреннюю помощь японского народа Украине во времена тяжелых испытаний", — говорится в сообщении.

Реакція посольства на проникнення українців до Фукусіми
Заявление Посольства Украины в Японии. Фото: скриншот Facebook

Напомним, катастрофа на "Фукусиме" стала следствием землетрясения магнитудой 9,0 и цунами, что унесло жизни более 18 тысяч человек. Сотни тонн опасных материалов до сих пор остаются на территории станции.

украинцы Япония АЭС запрет Фукусима
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
