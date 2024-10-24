В Днепре прогремел взрыв
24 октября 2024 18:56
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
В Днепре в четверг, 24 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Читайте также:
Взрыв в Днепре 24 октября
В 18.46 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
В 18:47 в ПС сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В 18:50 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр.
В 18:51 в Днепре прогремели взрывы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.
Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.
Читайте Новини.LIVE!