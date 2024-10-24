Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В Днепре в четверг, 24 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Днепре 24 октября

В 18.46 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

В 18:47 в ПС сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В 18:50 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр.

Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

В 18:51 в Днепре прогремели взрывы.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.

Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.