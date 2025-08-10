Видео
Главная Новости дня В DeepState заявили об оккупации Дачного — что говорит Генштаб

В DeepState заявили об оккупации Дачного — что говорит Генштаб

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 14:37
Кто контролирует Дачное на Днепропетровщине – разъяснение Генштаба
Воин ВСУ с пулеметом. Фото: 72 ОМБр

Карта DeepState показала частичную оккупацию первого населенного пункта на Днепропетровщине — села Дачное. Однако Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.

Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:
генштаб про дачне
Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Кто контролирует Дачное

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают контролировать Дачное. Информация о его оккупации не соответствует действительности.

"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи", — говорится в сообщении.

deepstate дачне
Карта DeepState. Фото: скриншот

В ВСУ призывают граждан доверять только официальным источникам и проверять информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

Также недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, как ВСУ узнали о наступлении россиян на Харьков.

ВСУ Днепропетровская область оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
