Кто контролирует Дачное на Днепропетровщине – разъяснение Генштаба

В DeepState заявили об оккупации Дачного — что говорит Генштаб
Карта DeepState показала частичную оккупацию первого населенного пункта на Днепропетровщине — села Дачное. Однако Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.
Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook в воскресенье, 10 августа.
Кто контролирует Дачное
В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают контролировать Дачное. Информация о его оккупации не соответствует действительности.
"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи", — говорится в сообщении.
В ВСУ призывают граждан доверять только официальным источникам и проверять информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.
Также недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, как ВСУ узнали о наступлении россиян на Харьков.
Читайте Новини.LIVE!