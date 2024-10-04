В Черновицкой области жестоко застрелили двух собак — полиция расследует инцидент

Оружие в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

В селе Чагор Черновицкой области двое мужчин жестоко обращались с животными. Они произвели несколько выстрелов в двух собак и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области в пятницу, 4 октября.

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"Вчера, 3 октября, в полицию поступило обращение от 43-летней черновчанки о том, что 28 сентября в с. Чагор она обнаружила факт жестокого обращения с собаками: двое мужчин на автомобиле совершили несколько выстрелов в двух животных и уехали с места происшествия. В результате полученных ранений собаки умерли", — говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств на место происшествия выехали правоохранители, которые обследовали территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения и сейчас осуществляют другие процессуальные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и установление лиц, причастных к совершению преступления.

Сведения о факте внесли в Единый реестр досудебных расследований за жестокое обращение с животными.

Напомним, во Львове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, что привело к ее смерти. Злоумышленник, причастный к этому инциденту, уже установлен, и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Также полиция начала уголовное производство по насилию над собакой в Одессе. Животное нашли на улице Святослава Рихтера с поврежденной челюстью.