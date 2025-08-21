Взрывы в Чернигове 21 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Апостроф

Взрывы в Чернигове были слышны прямо сейчас, в ночь на 21 августа. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Чернігів".

Звуки взрывов в Чернигове в ночь на 21 июня

"В Чернигове слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:44.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в Черниговской области зафиксировали группу вражеских дронов, которые летят курсом на Киевскую и Полтавскую области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, чуть больше часа назад взрывы раздавались в Киеве. Враг пытался атаковали столицу дронами.

Кроме того мы писали, что взрывы были слышны в Харькове. Этот город также был под атакой беспилотников.