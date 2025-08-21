Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове прогремели взрывы

В Чернигове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 00:55
Взрывы в Чернигове 21 августа
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Апостроф

Взрывы в Чернигове были слышны прямо сейчас, в ночь на 21 августа. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Чернігів".

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Чернигове в ночь на 21 июня

"В Чернигове слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:44.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в Черниговской области зафиксировали группу вражеских дронов, которые летят курсом на Киевскую и Полтавскую области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Взрывы в Чернигове 21 августа - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, чуть больше часа назад взрывы раздавались в Киеве. Враг пытался атаковали столицу дронами.

Кроме того мы писали, что взрывы были слышны в Харькове. Этот город также был под атакой беспилотников.

взрыв Чернигов обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации