В Беларуси задержали женщину из-за снятия падения Шахеда

Задержание женщины работниками белорусских силовиков. Фото: скриншот

В Беларуси упал иранский ударный беспилотник "Шахед" , которым Россия регулярно атакует Украину. Момент падения "Шахеда" случайно заняла камера дома жительницы Калинковичей в Гомельской области. Это заинтересовало силовиков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

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В Беларуси в Калинковичах Гомельской области камера дома, где проживает женщина, случайно зафиксировала момент падения беспилотника "Шахед", которыми Россия атакует Украину. Инцидент произошел 3 октября в 04.54. Жители услышали гул мотора и громкий взрыв.

Видео с камер появилось в соцсетях, что привлекло внимание белорусских силовиков. На следующий день, 4 октября, сотрудники Комитета государственной безопасности при силовой поддержке военнослужащих СОБРа задержали жительницу Калинковичей, обвинив ее в сотрудничестве с экстремистскими ресурсами.

"Передая информацию, фото- и видеоматериалы администраторам деструктивных телеграмм-каналов, женщина не только могла посеять панику среди населения и дезинформировать его, но и заработала уголовную ответственность", — заявили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 3 октября, в соцсетях появилась информация, что в городе Калинковичи в Гомельской области Беларуси взорвался российский беспилотник.

В этот же день в Беларусь залетело три "Шахеда", которые находились в небе в тот же момент, когда в небе был самолет на борту которого был самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.