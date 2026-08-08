Тысячи кибератак отразили с начала полномасштабной войны: Зеленский поблагодарил связистов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переименовании профессионального праздника военных связистов в День войск связи и кибербезопасности ВСУ. Именно эти подразделения удерживают фронт в цифровом пространстве и ежедневно защищают общество и государственные учреждения от хакерских атак со стороны России. Накануне праздника президент вручил бойцам государственные награды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Защита цифрового пространства

С начала полномасштабного вторжения эти подразделения несут круглосуточное дежурство и защищают критически важные электронные системы от внешнего вмешательства. Специалистам удалось нейтрализовать огромное количество опасных сетевых атак на банковскую систему и правительственные интернет-ресурсы.

"С первых дней полномасштабной российской агрессии специалисты по связи отразили тысячи вражеских кибератак. Благодаря нашим специалистам работает и защищена фактически вся наша государственная экосистема: банки, государственные учреждения, телевидение и даже просто повседневная мобильная связь для украинцев и украинок", — заявил Владимир Зеленский.

Изменение названия праздника

Учитывая значительное расширение спектра боевых задач и вызовов современной технологической войны, президент принял решение об официальном переименовании профессионального дня связистов.

"И именно поэтому, начиная с этого года, профессиональный день связистов будет называться Днем войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины. По случаю этого профессионального праздника накануне наградил воинов государственными наградами", — рассказал Владимир Зеленский. Глава государства искренне поблагодарил каждого военнослужащего за образцовую службу и верность присяге.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по поручению президента Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений. Они позволят более четко оценивать обстановку на первой линии фронта. Также это поможет более оперативно реагировать на изменения на поле боя.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский наградил бригадного генерала Андрея Билецкого орденом Богдана Хмельницкого III степени. Как говорится в тексте соответствующего указа, эта награда присвоена за личное мужество генерала и самоотверженное выполнение воинского долга.