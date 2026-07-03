Тысячи боевых вылетов: Зеленский поблагодарил пилотов армейской авиации

Термінова новина

Александр Шорохов Редактор

Президент Владимир Зеленский официально отметил героизм и результаты работы подразделений украинской армейской авиации в ходе полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что на счету наших летчиков уже тысячи успешно выполненных сложных боевых миссий на передовой и в тылу. Украинские экипажи каждую ночь и каждый день уничтожают вражеские ударные беспилотники, обеспечивая защиту мирных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...