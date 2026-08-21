Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве Nord Stream

Дональд Туск. Фото: Donald Tusk/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В четверг, 20 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна привлекать к ответственности лиц, подозреваемых в саботаже газопроводов "Северный поток". Он подчеркнул, что стыдиться должны те, кто тогда строил российские газопроводы, а не те, кто их вывел из строя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Tvpworld.

Туск не изменил своей позиции в отношении подозреваемых в саботаже "Северного потока"

Заявление премьер-министра Польши прозвучало после задержания в Хорватии гражданина Украины, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к саботажу газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Гражданин Украины Владимир З., которого немецкие следователи подозревают в причастности к саботажу газопровода "Северный поток", был одним из водолазов, которые, вероятно, установили взрывные устройства на трубопроводах в Балтийском море. По данным следователей, диверсанты использовали парусную яхту "Андромеда" и установили как минимум четыре взрывных устройства.

Владимир З. ранее был задержан в Польше по просьбе Германии, но польский суд отказался выдать его. Судья высказал предположение, что подрыв трубопроводов мог быть частью военных операций, а также поставил под сомнение юрисдикцию Германии. Впоследствии подозреваемый был освобожден.

Позже немецкие следователи выявили новые подробности. Согласно материалам следствия, Владимир З. работал инструктором по дайвингу в Киеве и ранее служил в украинской армии. Его личность якобы подтвердили после анализа фотографий, номерного знака автомобиля и показаний водителя, который перевозил оборудование.

Туска спросили, изменил ли он свою позицию относительно уголовного преследования подозреваемого. Премьер-министр Польши ответил, что придерживается своего мнения.

Он напомнил, что Польша с самого начала выступала против строительства "Северного потока-2". По словам Туска, Варшава предупреждала, что этот проект усилит зависимость Европы от российских энергоресурсов.

"Германия тогда придерживалась иного мнения. Они изменили свою позицию, но было уже слишком поздно", — отметил премьер-министр Польши.

Туск также заявил, что Германия не должна привлекать к ответственности людей, которые, по его мнению, действовали в условиях войны против Украины.

"Стыдиться должны те, кто построил этот газопровод, а не те, кто его остановил", — подчеркнул он.

Что известно о деле "Северный поток"

26 сентября 2022 года в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм произошли взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В результате взрывов были повреждены три из четырех ниток газопровода.

Немецкие следователи считают, что к этой операции могла быть причастна группа украинцев. По версии прокуратуры, Владимир З. был квалифицированным водолазом и входил в состав группы, которая устанавливала взрывчатку на газопроводах.

Ранее, в сентябре 2025 года, этот мужчина был задержан в , Польша. Польский суд отклонил запрос Германии о его экстрадиции и постановил освободить подозреваемого. В частности, суд поставил под сомнение юрисдикцию Германии и рассмотрел возможный акт саботажа в контексте войны.

Новини.LIVE сообщали, что отдельно немецкая прокуратура выдвинула обвинения против бывшего украинского военнослужащего Сергея К. Его задержали в Италии в 2025 году, а затем экстрадировали в Германию.

Новини.LIVE писали, что немецкая сторона обвиняет его в организации операции и утверждает, что группа, вероятно, действовала в интересах украинских государственных органов. Сергей К. отрицает какую-либо причастность.