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Туск назвал сроки, когда Украина и РФ могут провести переговоры

10 декабря 2024 17:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — когда могут начаться переговоры
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Reuters во вторник, 10 декабря.

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Премьер-министр Польши заявил о том, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой.

Туск подчеркнул, что Польша будет активно участвовать в этих переговорах, поскольку с 1 января 2024 года Варшава возглавит Европейский Союз по принципу ротационного председательства, заменив Венгрию.

"Я проведу ряд переговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей", — сказал премьер-министр. 

Туск сообщил, что на днях в Польшу прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, который расскажет о содержании разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже.

"Как вы можете себе представить, наша делегация будет соответствующей, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это все еще остается под вопросом, начаться зимой этого года", — отметил министр.

Он добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками Варшавы и что британский премьер Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и будет задавать тон в принятии решений, которые принесут нам безопасность и защитят польские интересы", — сказал Туск.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность вступления в НАТО, ведь без этого "пауза" в российско-украинской войне не предоставит никаких гарантий безопасности.

Ранее мы писали о том, что лучшими гарантиями безопасности украинцы считают разработку собственного ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО.

Владимир Зеленский Польша переговоры Эммануэль Макрон война в Украине Дональд Туск

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