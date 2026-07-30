Туск допустил, что война может закончиться в течение следующих 100 дней

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Следующие сто дней могут определить исход войны в Украине. Именно поэтому союзникам следует усилить поддержку Киева. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Шансы на завершение войны

Премьер Польши Дональд Туск сделал такое заявление по итогам вчерашней встречи с президентом Украины.

"После моего разговора с Владимиром Зеленским ситуация достаточно очевидна. На данный момент я бы сказал, что шансы — пятьдесят на пятьдесят. Многое зависит от решений, которые примет президент США", — заявил он.

Кроме того, по словам польского премьера, важную роль в прекращении войны играют и другие лица — например, Илон Маск, владелец Starlink и других систем.

Безусловная поддержка Украины

Туск также заявил, что инцидент с падением российской ракеты в Польше еще больше укрепил его поддержку Украины.

"Если бы у украинцев было значительно больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши", — заявил Дональд Туск.

Как ранее сообщал сайт Новини.LIVE, 29 июля Владимир Зеленский прибыл в Польшу и провел успешные переговоры с премьер-министром Дональдом Туском. Это был первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между странами из-за решения присвоить одному из украинских воинских подразделений имя героев УПА.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся событий Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Киев стремится развивать с Варшавой добрососедские и равноправные отношения.