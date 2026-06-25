Туск анонсировал переговоры с делегацией Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: URC 2026

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Глава польского правительства Дональд Туск проведет встречу с представителями Украины сразу после завершения рабочей сессии на Конференции по восстановлению. Общаясь с медиа, премьер-министр отметил, что перечень тем для предстоящих переговоров достаточно велик.

Об этом Дональд Туск ответил эксклюзивно журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, которая работает на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. организованной совместными усилиями Украины и Польши.

Туск подтвердил запланированные переговоры с украинской делегацией

Глава польского правительства Дональд Туск планирует пообщаться с делегатами из Киева непосредственно после того, как завершится официальная рабочая сессия мероприятия. Эту информацию глава правительства подтвердил, отвечая на вопросы журналистки Новости.LIVE Галины Остаповец.

Медийница пыталась выяснить у политика, какие направления и проблемы будут приоритетными для обсуждения во время этой встречи. Однако Дональд Туск не заходил в детали конкретных пунктов повестки дня , лаконично отметив, что между соседними странами всегда есть очень много открытых тем, и "их обычно бесчисленное количество".

Новини.LIVE писали ранее, что в Гданьске начала работу двухдневная Международная конференция по восстановлению Украины , которая пройдет 25 и 26 июня. Вместо президента Владимира Зеленского, чей визит прогнозировали раньше, представлять Украину приехала сформированная правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко . Основными задачами украинских чиновников на этом форуме является привлечение иностранных денег в оборонный комплекс и заключение новых контрактов по спасению энергетической системы.

Впрочем, встреча партнеров в этот раз проходит на фоне скандала в отношениях Киева и Варшавы. Градус напряжения сильно поднялся из-за очередного конфликта вокруг всеобщей истории. В частности, поляков разозлило то, что украинскому подразделению ССО официально дали название в честь "Героев УПА".

Впрочем, лидеры Польши просят не смешивать политические скандалы по вопросам безопасности. Глава польского правительства Дональд Туск четко заявил, что Варшава продолжит помогать Украине в войне, а партнерство двух государств не подлежит сомнению из-за эмоциональных заявлений.

Также экспрезидент Александр Квасьневский посоветовал коллегам думать о будущем, а не о прошлом, и привел конкретные экономические аргументы. Он подчеркнул, что более миллиона украинцев сейчас легально работают на польских предприятиях и наполняют местный бюджет своими налогами .