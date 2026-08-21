Турчинов назвал войну РФ против Украины тотальной войной на уничтожение

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Бывший председатель Верховной Рады и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Россия ведет тотальную войну на уничтожение против Украины. Он подчеркнул, что только единство страны и народа поможет Украине выстоять во время нападения и одержать победу.

Турчинов высказал эти мысли в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Турчинов призвал к единству

Александр Турчинов выступил с этим заявлением во время мероприятия «35 лет восстановления независимости: единство вокруг флага», организованного Фондом Арсения Яценюка.

По мнению бывшего председателя Верховной Рады, Украина должна объединиться перед лицом российской агрессии.

«Только единство — только единство страны и нации — позволит нам сопротивляться и победить», — заявил Турчинов.

Он также охарактеризовал войну России против Украины как тотальную войну на уничтожение.

Мероприятие «35 лет восстановления независимости: единство вокруг флага» было посвящено важности национального единства и сохранения украинской государственности.

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