Мобилизационные мероприятия. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Мужчину мобилизовали, несмотря на действующее бронирование, а уже на следующее утро зачислили в личный состав воинской части. После обращения в суд призывные приказы и приказ о зачислении были отменены, а воинскую часть обязали исключить его из списков. Апелляционный суд подтвердил, что незаконную мобилизацию можно обжаловать даже после начала службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Отмена бронирования

История произошла в феврале 2025 года. Мужчина официально работал на предприятии, которое имело право бронировать своих работников. Он получил отсрочку от мобилизации на 12 месяцев — с 26 августа 2024 года по 26 августа 2025 года. Наличие бронирования подтверждались удостоверением, выданным территориальным центром комплектования, и электронным военно-учетным документом в приложении "Резерв+".

10 февраля 2025 года руководство предприятия издало приказ о вызове работника в ТЦК и СП на 17 февраля. Мужчина прибыл в назначенный день, однако вместо обычного прохождения предусмотренных процедур столкнулся с мобилизацией.

Несмотря на действующую отсрочку, должностные лица ТЦК внесли в реестр "Оберег" информацию об аннулировании его бронирования. В тот же день мужчину призвали на военную службу. Уже на следующее утро командир воинской части издал приказ о зачислении гражданина в личный состав. Его также поставили на все виды обеспечения.

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Почему мужчина обратился в суд

Считая мобилизацию незаконной, мужчина подал иск в Винницкий окружной административный суд. Суд первой инстанции встал на его сторону и полностью удовлетворил исковые требования. В частности, признал противоправным и отменил приказ ТЦК о призыве в части, касающейся истца.

Также суд отменил приказ командира воинской части о зачислении мужчины в личный состав и обязал воинскую часть исключить его из списков. Однако воинская часть не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

Необратимость призыва

В ходе апелляционного разбирательства представители воинской части заявили, что призыв уже состоялся, а приказ ТЦК утратил силу после исполнения. Поэтому, по их мнению, отменить его через суд уже невозможно. Кроме того, военные юристы ссылались на Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». В нем предусмотрен перечень оснований для увольнения с военной службы во время военного положения, но незаконная мобилизация отдельно среди них не указана.

Соответственно, воинская часть считала, что суд не имел права обязывать её исключать мужчину из списков личного состава.

Что решил апелляционный суд

12 ноября 2026 года Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело № 120/3489/25 и оставил решение первой инстанции без изменений. Апелляционная жалоба воинской части не была удовлетворена.

Суд обратил внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированные работники при определенных законом условиях не подлежат призыву во время мобилизации.

Также суд учел положения Порядка № 650, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2024 года. Этот документ определяет основания для аннулирования бронирования. В данном деле предприятие не подавало документов об аннулировании отсрочки работника. Также ответчики не представили доказательств принятия надлежащего решения о прекращении бронирования.

Поэтому на момент призыва 17 февраля 2025 года отсрочка мужчины оставалась в силе. Отдельно апелляционный суд подчеркнул, что должностные лица ТЦК не имели полномочий самостоятельно аннулировать бронирование путем внесения соответствующих изменений в реестр "Оберег". Такие действия вышли за пределы их законных полномочий.

Аргументы суда

Еще одним важным моментом стал вопрос ответственности государственных органов за собственные незаконные решения. Суд сослался на принцип надлежащего управления (Good Governance) и практику Верховного Суда. В частности, речь идет о постановлении Кассационного административного суда от 11 мая 2023 года по делу № 640/22934/20. Этот принцип предусматривает, что государственные органы не могут извлекать выгоду из собственных противоправных действий или перекладывать их последствия на граждан. Человек не должен лишаться своих прав из-за ошибок или незаконных решений должностных лиц.

Апелляционный суд также отклонил утверждение о том, что исполненный приказ о призыве уже нельзя обжаловать. Даже после его исполнения документ, нарушающий права человека, остается предметом судебного контроля.

В то же время суд согласился с тем, что законодательство не предусматривает отдельного основания для увольнения с военной службы под названием «незаконная мобилизация». Однако в данном деле прохождение службы стало непосредственным следствием незаконного приказа о призыве. Поэтому для восстановления нарушенных прав суд признал надлежащим способом защиты отмену приказов и исключение мужчины из списков личного состава воинской части.

Можно ли обжаловать решение

Постановление Седьмого апелляционного административного суда вступило в законную силу 12 ноября 2026 года — в день его принятия. Суд отнес дело к категории дел незначительной сложности и указал, что постановление не подлежит кассационному обжалованию. В то же время Кодекс административного судопроизводства предусматривает отдельные исключения из этого правила. Решение является обязательным к исполнению. Вместе с тем вступление его в законную силу не означает, что оно автоматически подлежит немедленному исполнению.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили двух мужчин, которые в городе Моршин угрожали сотрудникам ТЦК, а также повредили и обстреляли их автомобили. За содеянное суд назначил наказание, но несколько изменил его.

Также Новини.LIVE писали, что жителя Волынской области осудили за препятствование работе военнослужащих в условиях военного положения. В группе Viber мужчина распространял информацию, зная, что военнообязанные могли избегать встреч с представителями ТЦК и СП.