ЦПД: Россия готовит провокации с символикой Польши в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

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Российская Федерация может готовить провокации с использованием польской символики на территории Украины. Эти провокации могут произойти уже в течение сегодняшних и завтрашних суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Центра противодействия дезинформации.

Что известно о возможных провокациях РФ

"Россия может готовить провокации с использованием польской символики и намеревается осуществить их на территории Украины. По имеющейся информации, в России соответствующую задачу получило ГРУ РФ", — говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Там уточнили, что эти провокации россияне намерены осуществить 25 и 26 июня. То есть в дни, когда в Гданьске должна пройти Конференция по вопросам восстановления Украины. Также в ЦПД назвали ключевую цель РФ.

"Главная цель врага — политическая дестабилизация, создание напряженности и раскола между Польшей и Украиной", — резюмировали в сообщении.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше вчера началась подготовка к Конференции по восстановлению Украины. Она пройдет на фоне политической напряженности между Киевом и Варшавой.

Также мы писали, что по мнению экономиста Ольги Пендзины, нынешнее обострение является временным предвыборным инструментом. По её словам, желание заработать на послевоенном восстановлении Украины удержит Польшу от разрыва стратегических связей с Киевом.