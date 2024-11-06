Победа Трампа на выборах в США — закончится ли война через 24 часа

Дональд Трамп обещал закончить войну через 24 часа. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и стал 47-м президентом. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа и написал, что ожидает сотрудничества. В то же время новый лидер США делал громкие заявления о том, что остановит войну в Украине за 24 часа, но в украинском парламенте не верят.

О победе Трампа на выборах Новини.LIVE поговорило с нардепом Юрием Камельчуком.

Читайте также:

Победа Трампа

"Последние недели это было ожидаемо, особенно последние дни было понятно, что за ним больше поддержки. И об этом говорят многие эксперты и политики рядом с США и те, что в США. Что касается 24 часов и кардинальных изменений — то нет, в это я не верю", — сказал Камельчук.

Он подчеркнул, что полностью полномочия президента Трампа вступят в силу в январе, а не сегодня или завтра. Поэтому через 24 часа от результатов голосований ничего не изменится.

"Поэтому ожидаем новых решений после вступления в силу нового состава конгресса, сената, всех полномочий президента после Нового года. Могут быть новые мощные заявления, обещания, однако реальные результаты, например по поставкам оружия или мощных финансовых санкций против России, то для них нужно время", — сказал Камельчук.

Напомним, в США объявили результаты 47-х президентских выборов — победу одержал республиканец Дональд Трамп. Он объявил, что предвыборная кампания стала лучшей за всю историю президентских выборов США.

Также мы написали обо всех скандальных заявлениях Трампа по Украине. В частности, и о том, что он обещал закончить войну через сутки.