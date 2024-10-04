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Трижды выстрелил в свою жертву — в Киевской области заказали убийство мужчины

4 октября 2024 23:57
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Киевской области задержали заказчика и исполнителя убийства мужчины в отеле
Задержание подозреваемого в убийстве. Фото: Киевская областная прокуратура
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Броварах в отеле убили мужчину. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в этом преступлении.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

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Что известно о преступлении

По данным следствия, заказчик преступления подыскал человека из своего окружения, который согласился убить его знакомого. Исполнитель, установив, что мужчина, убийство которого заказали, остановился в гостинице, в четверг, 3 октября, пришел по указанному адресу и трижды выстрелил в свою жертву. От полученных травм раненый скончался на месте.

После задержания заказчика и исполнителя убийства правоохранители провели по местам их проживания обыски, во время которых обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, патроны, ручные гранаты и холодное оружие.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу группой лиц, и в незаконном обращении с оружием (пункты 11 и 12 части второй статьи 115, часть первая статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Задержание подозреваемого в убийстве
Задержание подозреваемого в убийстве. Фото: Киевская областная прокуратура

За совершенное мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области задержали подозреваемую в убийстве женщину. По данным правоохранителей, во время семейной ссоры фигурантка ударила своего 31-летнего сына ножом. От травм потерпевший умер, так и не приходя в сознание.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор мужчине, который убил 77-летнюю женщину, у которой арендовал комнату. За совершенное квартиранта приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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