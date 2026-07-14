Три года после удара по Виннице: что известно о трагедии 14 июля

Поврежденный дом быта "Юбилейный" в Виннице. Фото: Новини.LIVE

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Сегодня, 14 июля, Украина чтит память жертв одного из самых трагических российских обстрелов мирного населения. Именно в этот день в 2022 году российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Как происходила атака

Воздушную тревогу в Виннице объявили в 10:15. Уже примерно через полчаса горожане услышали несколько мощных взрывов. Перед этим очевидцы сообщали, что видели ракету, летевшую в направлении Винницы.

По данным правоохранительных органов, российские ракеты попали в административное здание с офисными помещениями. Значительные разрушения также понесли Дом офицеров, жилые дома поблизости и территория возле Дома быта "Юбилейный".

Поврежденный дом быта "Юбилейный" в Виннице. Фото: Новини.LIVE

Одна из ракет упала недалеко от нового родильного дома.

Дом офицеров. Фото: Новини.LIVE

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что оккупанты применили крылатые ракеты "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря.

Памятник в честь создания Военно-воздушных сил Украины. Фото: Новини.LIVE

Особый цинизм атаке придал тот факт, что удар произошел именно тогда, когда в Гааге проходила международная конференция, посвященная расследованию военных преступлений России.

Жертвы и последствия

По официальным данным, российский ракетный удар унес жизни 27 человек, среди которых трое детей. За медицинской помощью обратились 202 пострадавших, десятки из них получили тяжелые травмы. Еще восемь человек некоторое время считались пропавшими без вести. Одной из самых известных жертв трагедии стала четырехлетняя Лиза Дмитриева. Девочка вместе с мамой возвращалась от логопеда, когда российская ракета попала в центр города. Ее мать получила тяжелые ранения и перенесла сложное лечение.

Почтение памяти погибших. Фото: Новини.LIVE

После трагедии в Виннице и области объявили День жалобы, а город стал еще одним символом российского террора против мирного населения Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 10 июля российские войска почти десять раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов один человек получил ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 июля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Запорожья и Херсона. В Запорожье в результате удара дрона по автозаправочной станции погиб один человек, ещё трое были ранены. В Херсоне беспилотник попал в маршрутку с пассажирами, в результате чего пострадали как минимум восемь человек.