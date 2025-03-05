Трамп подписал указ о смертной казни для тех, кто убьет полицейского

Трамп анонсировал смертную казнь за убийство полицейских
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для кого-либо, кто убьет полицейского. Он подчеркнул, что хочет сделать это постоянным законом.
Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгресе США, которую транслирует Белый дом.
Трамп подписал закон о смертной казни
"Я подписал исполнительный указ, который вводит смертную казнь для любого, кто убивает полицейских", — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что хочет это сделать постоянным законом. Кроме того, глава Белого дома попросил о новом проекте закона о рецидивистах. Это необходимо для повышения защиты офицеров США, чтобы они могли выполнять свою работу без страха.
"Мы не позволим их убивать", — добавил Трамп.
Напомним, что в ходе этого же выступления Трамп пригрозил уволить федеральных служащих, которые будут сопротивляться его политике.
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