Трамп подписал указ о смертной казни для тех, кто убьет полицейского

Дональд Трамп подписывает бумаги. Фото: REUTERS/POL NAMER

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для кого-либо, кто убьет полицейского. Он подчеркнул, что хочет сделать это постоянным законом.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгресе США, которую транслирует Белый дом.

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Трамп подписал закон о смертной казни

"Я подписал исполнительный указ, который вводит смертную казнь для любого, кто убивает полицейских", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что хочет это сделать постоянным законом. Кроме того, глава Белого дома попросил о новом проекте закона о рецидивистах. Это необходимо для повышения защиты офицеров США, чтобы они могли выполнять свою работу без страха.

"Мы не позволим их убивать", — добавил Трамп.

Напомним, что в ходе этого же выступления Трамп пригрозил уволить федеральных служащих, которые будут сопротивляться его политике.

Также мы писали, что Трамп поблагодарил Илону Маску за эффективную работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE).