Трамп выступает в Конгрессе — президент анонсировал гражданство США за 5 млн долларов

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Конгресе вновь анонсировал "золотую карту" для тех, кто желает получить американское гражданство. Стоимость карты составит 5 млн долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Трамп предлагает гражданство за деньги

Важно отметить, что речь идет о так называемой "золотой карте", которая должна стать "лучшей и изящной" версией всеми известной Green-карты.

"Мы очень подробно разработали то, что назовем золотой карточкой. Она поступил в продажу очень-очень скоро за 5 млн долларов", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что целью этого всего является привлечение в США самых успешных бизнесменов, инвесторов и создателей рабочих мест со всего мира. Кроме того, полученные средства будут направлены на сокращение госдолга Соединенных Штатов.

Напомним, в этом же выступлении Трамп заявил, что США пришли к экономическому кризису из-за политики бывшего президента Джо Байдена.

Также глава Белого дома анонсировал, что планирует расширить добычу полезных ископаемых в США.