Трамп заявил, что Панамский канал будет принадлежать США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Панамский канал построили американцы. США заберет его в свое пользование.

Об этом во время своего выступления перед Конгрессом 5 марта заявил президент США Дональд Трамп.

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Планы Трампа по возвращению Панамского канала

Американский лидер подчеркнул, что американцы создали Панамский канал, однако им пользуются другие. По его словам, сейчас уже идет работа над возвращением канала США. За это отвечает глава Госдепа США Марко Рубио.

"Это был самый дорогой проект в истории нашей страны, если перевести на современные цены. Администрация Картера отдала его за один доллар, но это соглашение грубо нарушили. Мы отдали его не Китаю. Мы передали его Панаме, а теперь забираем обратно", — подчеркнул Трамп.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом 5 марта президент США заявил, что для защиты границы Америка не нуждалась в новом законодательстве. По его мнению, для положительных изменений был нужен только новый президент.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп поблагодарил Илона Маска за работу. Президент США считает, что миллиардер усердно работает на посту главы Департамента эффективности правительства.