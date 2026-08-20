Трамп выдвинул жесткий ультиматум всем партнерам Ирана

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

США начинают самую разрушительную экономическую операцию в истории против Исламской Республики Иран. В частности, президент Дональд Трамп призвал союзников к полной изоляции Тегерана, а также пообещал остановить распространение террора и навсегда лишить страну возможности получить ядерное оружие.

Об этом Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, сообщает Новини.LIVE.

Трамп пригрозил Ирану и его союзникам

По словам Трампа, иранские власти упустили лучшую возможность заключить выгодную сделку, которую он им предлагал. Теперь, как утверждает политик, страна «висит на волоске».

Трамп констатировал, что у Ирана исчерпаны ресурсы для защиты и ведения экономики: мол, военно-морской флот и военно-воздушные силы Ирана разгромлены, военные заводы превратились в руины, а национальная валюта полностью обесценилась и не имеет никакой стоимости.

Публикация Дональда Трампа. Фото: скриншот

Жесткие ограничения коснутся не только самого Ирана, но и любых третьих сторон. Американский лидер прямо предупредил международное сообщество о неизбежных «колоссальных экономических последствиях» для тех государств, чьи правительственные органы, предприятия, аэропорты или финансовые учреждения продолжат оказывать поддержку стране, подпадающей под санкции.

"Сегодня я также объявляю, что любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану какую-либо поддержку, сама столкнется с колоссальными экономическими последствиями. Контрабанда нефти, своп-линии, переводы наличных, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании — все это должно прекратиться", — говорится в сообщении главы США.

Для достижения этой цели президент США призвал союзников объединить усилия и выступить единым фронтом. Главной задачей Трамп назвал абсолютную гарантию того, что Иран ни при каких обстоятельствах никогда не сможет получить ядерное оружие.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, иранские власти озвучили свой перечень условий для Вашингтона, при выполнении которых готовы возобновить судоходство через стратегический Ормузский пролив. Они потребовали отмены морской блокады, вывода американского военного контингента из региона, окончательного сворачивания боевых операций, а также выплаты финансовых репараций за нанесённый ущерб и полного разблокирования замороженных государственных активов.

Параллельно Дональд Трамп озвучил планы установить полный суверенитет США над Ормузским проливом после завершения вооруженного противостояния с Тегераном. Американский лидер заявил, что контроль над водной артерией фактически уже обеспечен.

Кроме того, глава Белого дома поручил советникам подготовить двусторонний саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время осенью. В качестве потенциальной площадки для проведения переговоров на высшем уровне рассматривается территория Китая, где в ноябре состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.