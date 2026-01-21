Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп встретится с Зеленским сегодня в Давосе — что известно

Трамп встретится с Зеленским сегодня в Давосе — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 16:25
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе 21 января — что известно
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она состоится сегодня в Давосе.

Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:

Трамп заявил, что регулярно общается с Путиным

Трамп отметил, что хочет подписать соглашение с Зеленским. А также рассказал, что в рамках своих усилий по завершению российско-украинской войны регулярно общается с российским диктатором Владимиром Путиным, и выразил уверенность, что он тоже хочет подписать мирное соглашение.

"Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня", — сказал он.

Президент Америки назвал войну в Украине "кровавой баней" и заявил, что хочет ее остановить.

"Я хочу остановить это, это ужасная война", — добавил он.

Напомним, во время речи на экономическом форуме Трамп также заявил, что США имеют мощное оружие, о котором до сих пор никто не знал.

Также президент США сделал заявление о безопасности Гренландии.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации