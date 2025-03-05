Трамп предупредил, что может уволить федеральных служащих

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе сделал прямое предупреждение федеральным служащим. Он заявил, что если они будут сопротивлялся политике его администрации, тогда их ждет увольнение.

Об этом сообщает CNN.

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В ходе своего выступления Трамп раскритиковал нормальные ограничения и одобрения долговых обязательств, которые замедляют работу федерального правительства.

Кроме того, он отметил, что "сотни федеральных служащих" не выходили на работу после того, как когда его администрация распорядилась отменить правила эпохи коронавируса.

"Моя администрация отнимет власть у этой неподконтрольной бюрократии, и мы снова восстановим в Америке истинную демократию. И любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы осушаем болото. Это очень просто. И дни правления не выбранных бюрократов прошли", — сказал он.

Напомним, что в этом же выступлении Трамп высказал слова благодарности миллиардеру Илону Маску за эффективную работу.

Подробнее о том, какие заявление Трампа прозвучали в Конгресе, в том числе об Украине — читайте по этой ссылке.