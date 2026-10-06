США вывели бомбардировщики B-1 из Великобритании: заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Американское военное командование вывело стратегическую авиацию с базы Королевских ВВС в Глостершире после обнаружения подозрительных автомобилей и задержания шестерых человек. Президент США Дональд Трамп заявил об угрозах для самолетов, поскольку в Вашингтоне опасаются диверсий в случае нового обострения конфликта с Тегераном.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

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Заявление Трампа и внезапное возвращение авиации

Пентагон в воскресенье официально подтвердил переброску группы своих бомбардировщиков, предположительно около десяти единиц B-1. Их забрали с авиабазы Королевских ВВС Фэйрфорд в графстве Глостершир обратно на аэродромы в Соединенных Штатах.

Причины такого решения раскрыл президент Дональд Трамп в понедельник, 5 октября, общаясь с представителями СМИ у Белого дома перед вылетом в Небраску.

Отвечая на прямой вопрос репортеров о том, представлял ли этот маневр опасность для объекта, глава государства ответил утвердительно: "Да, я думаю, мы можем так сказать. Они не вылетели случайно".

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"Были некоторые угрозы. И вместо того, чтобы провоцировать врага, мы возьмем его в плен и победим. Но почему мы должны оставлять их там? Поэтому мы немного переместили их. Не очень далеко", — заявил Трамп, отметив, что в Вашингтоне на самом деле знают людей, которые угрожали, хотя конкретных имен или структур он не назвал.

Поводом для беспокойства военных стал серьезный инцидент, зафиксированный 27 сентября возле британской деревни Велфорд, где расположен аэродром. Правоохранители получили сообщение о трех подозрительных транспортных средствах вблизи периметра объекта, после чего к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.

Сначала силовики задержали пятерых подозреваемых в рамках антитеррористического законодательства, однако впоследствии отпустили их под залог, что вызвало резкую критику со стороны Трампа. Впоследствии правоохранители задержали шестого фигуранта. Это гражданин с двойным гражданством Великобритании и Ирана, которого также вскоре отпустили на аналогичных условиях.

Источники в правительственном квартале Уайтхолл не опровергают, что отзыв тяжелой авиации США стал непосредственной реакцией на эти события в Котсуолдсе. Премьер-министр Энди Бернем ранее указывал на наличие "весомых признаков" иранского следа в происшествии, а представители американской администрации публично высказывали подобные предположения.

Официально Тегеран категорически отрицает любую связь с инцидентом, несмотря на собственную июльскую угрозу считать законной целью любой пункт дислокации, который будет использоваться для атак против иранской территории. В то же время в Великобритании выразили полную уверенность в надежности защиты объекта, напомнив о недавних похвалах самого Трампа в адрес британских военных, полиции и спецслужб.

Разногласия в Белом доме и оценки экспертов

Позиция Дональда Трампа заметно контрастирует с заявлениями государственного секретаря Марко Рубио. Если президент и вице-президент Венс открыто акцентировали внимание на внешней угрозе, то глава внешнеполитического ведомства назвал вывод самолетов обычной практикой.

"Нет ничего необычного в перемещении военных ресурсов в разные части мира в результате учений, передислокаций, смены персонала и прибытия новых, прибытия новых самолетов и вывода старых", — отметил Рубио.

Со своей стороны Венс настаивал, что боевые единицы были выведены из "чрезмерной осторожности", обвинив Иран в 49 годах систематического террора против США.

По данным осведомлённых источников BBC в Вашингтоне, американское руководство прежде всего стремилось обезопасить сверхдорогие машины от возможных актов саботажа или внезапных ударов на фоне вероятного возобновления активных боевых действий с Ираном. Собеседник, близкий к администрации президента, провел прямую параллель с успешной секретной украинской операцией «Паутина», когда беспилотники поразили сразу пять российских аэродромов в июне прошлого года, продемонстрировав реальную уязвимость стационарных баз на больших расстояниях.

Авиабаза Королевских ВВС Фэйрфорд на протяжении десятилетий служила передовым плацдармом для Пентагона, откуда бомбардировщики B-1 и B-52 задействовались в миссиях на Ближнем Востоке в соответствии с британским разрешением исключительно на оборонительные операции. Как пояснил аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Кристоф Бергс, отзыв самолетов ослабит возможности США оперативно наращивать количество вылетов в сторону Тегерана, несколько снизив уровень угрозы для иранской стороны.

Новини.LIVE сообщали, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война США с Ираном уже через несколько месяцев перейдет в "совершенно иную фазу". Сроки совпадают с промежуточными выборами.

Между тем эта кампания уже в августе обошлась Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов на восстановление арсеналов и техники, а каждый новый месяц боевых действий добавляет к счету ещё по 2–3 миллиарда.

На фоне внутренних экономических трудностей Трамп обвинил Украину в подорожании бензина на заправках в США из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, проигнорировав последствия собственной войны против Ирана и блокаду Ормузского пролива.