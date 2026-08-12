Трамп подтвердил тайную смену самолета в Турции из-за угрозы

Дональд Трамп у самолета. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп признал факт подмены президентского самолета во время вылета из Турции и заявил о неукоснительном выполнении инструкций Секретной службы и военных. Чтобы уберечь лидера от потенциального покушения со стороны Ирана, его пересадили на другой самолет через автомобиль для доставки еды, пока чиновники и пресса вылетели на самолете-приманке.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Дональд Трамп признал факт замены президентского самолета

Глава Белого дома Дональд Трамп публично заявил, что пересел на другой самолет во время пребывания в Турции, подчинившись требованиям безопасности. Отвечая на вопрос о тайной замене самолетов, американский лидер подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности, но он якобы регулярно получает информацию об угрозе своей жизни.

"Я просто делаю то, что они хотят. Поэтому я обращаюсь к Секретной службе. И к военным. Они хотели, чтобы я полетел другим рейсом, на другом самолете, с такой же степенью безопасности, но они хотели, чтобы я это сделал, поэтому я это и делаю. Я делаю то, что они говорят", — прокомментировал Трамп.

Впоследствии он также отметил, что самолет, на котором он непосредственно летел, подвергался большему риску стать мишенью для потенциального нападения.

По данным американских СМИ, основанием для принятия контрмер послужила угроза покушения со стороны Ирана. Чтобы незаметно эвакуировать президента, спецслужбы разработали сложный план: Трамп публично поднялся на борт старого президентского самолета, однако сразу же ускользнул через автомобиль кейтеринговой службы и пересел на более компактный военный самолет C-32A ВВС США.

Трамп пересел в более безопасный самолет, но позволил высокопоставленным чиновникам США полететь на рейсе под угрозой покушения

Примечательно, что на самолете, на котором он должен был изначально лететь и который выполнял роль приманки, вылетели правительственные чиновники, в частности государственный секретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также сотрудники пресс-службы, которые и не подозревали об отсутствии главы государства.

Все задействованные в операции самолеты, включая подаренный Катаром борт, добрались до британской территории по отдельности. Именно там Дональд Трамп вновь пересел на катарский лайнер и отправился в штат Мэриленд, где в 01:23 по восточному времени приземлился на базе Эндрюс.

Несмотря на то, что пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг заверил в полной защищенности всех используемых президентских самолетов, ситуация вызвала возмущение в Конгрессе США. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер критически отреагировал на то, что ведущие законодатели узнали об иранской угрозе и спецоперации лишь из материалов в СМИ, обвинив администрацию в отсутствии должной прозрачности.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Соединенные Штаты готовятся к очередному этапу переговоров с иранской стороной, стремясь к мирному урегулированию существующих разногласий. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил намерение урегулировать кризис без применения силы, подчеркнув временный отказ от дальнейших военных ударов по объектам Исламской Республики.

Что касается инцидента с самолетами, то из-за высокого риска иранского покушения на американского лидера или его борт спецслужбам США пришлось организовать срочную секретную эвакуацию Дональда Трампа с территории Турции. Чтобы гарантировать безопасный вылет президента, агенты безопасности провели сложную спецоперацию с использованием специального самолета-приманки для отвлечения внимания потенциальных нападавших.