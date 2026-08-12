Трамп признал использование самолета-приманки в Турции

Дональд Трамп у самолета. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп признал факт подмены президентского самолета во время вылета из Турции и заявил о неукоснительном выполнении инструкций Секретной службы и военных. Чтобы уберечь лидера от потенциального покушения со стороны Ирана, его пересадили на другой самолет через автомобиль для доставки еды, пока чиновники и пресса вылетели на самолете-приманке.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Дональд Трамп признал факт замены президентского самолета

Глава Белого дома Дональд Трамп публично заявил, что пересел на другой самолет во время пребывания в Турции, подчинившись требованиям безопасности. Отвечая на вопрос о тайной замене самолетов, американский лидер подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности, но он якобы регулярно получает информацию об угрозе своей жизни.

"Я просто делаю то, что они хотят. Поэтому я обращаюсь к Секретной службе. И к военным. Они хотели, чтобы я полетел другим рейсом, на другом самолете, с такой же степенью безопасности, но они хотели, чтобы я это сделал, поэтому я это и делаю. Я делаю то, что они говорят", — прокомментировал Трамп.

Впоследствии он также отметил, что самолет, на котором он непосредственно летел, подвергался большему риску стать мишенью для потенциального нападения.

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По данным американских СМИ, основанием для принятия контрмер послужила угроза покушения со стороны Ирана. Чтобы незаметно эвакуировать президента, спецслужбы разработали сложный план: Трамп публично поднялся на борт старого президентского самолета, однако сразу же ускользнул через автомобиль кейтеринговой службы и пересел на более компактный военный самолет C-32A ВВС США.

Трамп пересел в более безопасный самолет, но позволил высокопоставленным чиновникам США полететь на рейсе под угрозой покушения

Примечательно, что на самолете, на котором он должен был изначально лететь и который выполнял роль приманки, вылетели правительственные чиновники, в частности государственный секретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также сотрудники пресс-службы, которые и не подозревали об отсутствии главы государства.

Все задействованные в операции самолеты, включая подаренный Катаром борт, добрались до британской территории по отдельности. Именно там Дональд Трамп вновь пересел на катарский лайнер и отправился в штат Мэриленд, где в 01:23 по восточному времени приземлился на базе Эндрюс.

Несмотря на то, что пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг заверил в полной защищенности всех используемых президентских самолетов, ситуация вызвала возмущение в Конгрессе США. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер критически отреагировал на то, что ведущие законодатели узнали об иранской угрозе и спецоперации лишь из материалов в СМИ, обвинив администрацию в отсутствии должной прозрачности.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Соединенные Штаты готовятся к очередному этапу переговоров с иранской стороной, стремясь к мирному урегулированию существующих разногласий. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил намерение урегулировать кризис без применения силы, подчеркнув временный отказ от дальнейших военных ударов по объектам Исламской Республики.

Что касается инцидента с самолетами, то из-за высокого риска иранского покушения на американского лидера или его борт спецслужбам США пришлось организовать срочную секретную эвакуацию Дональда Трампа с территории Турции. Чтобы гарантировать безопасный вылет президента, агенты безопасности провели сложную спецоперацию с использованием специального самолета-приманки для отвлечения внимания потенциальных нападавших.