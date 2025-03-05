Во время выступления перед Конгрессом Дональд Трамп поблагодарил Илона Маска

Илон Маск во время выступления Дональда Трампа в Капитолии. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

За борьбу с растратой средств налогоплательщиков в США отвечает Департамент эффективности правительства. Это ведомство возглавляет Илон Маск.

Во время выступления перед Конгрессом 5 марта президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера за эффективную работу.

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Благодарность Илону Маску за работу

"Для борьбы с инфляцией мы не только будем снижать стоимость энергии, но и бороться с бесконтрольной растратой средств налогоплательщиков. С этой целью я создал совершенно новый Департамент эффективности правительства. Им руководит Илон Маск, который сейчас находится с нами. Спасибо, Илон, ты очень усердно работаешь. Ему (Маску, — Ред.) это не нужно было. Ему это точно не нужно. Большое спасибо. Мы все здесь это очень ценим", — отметил американский лидер.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом президент США заявил, что политика Байдена привела США к экономическому кризису. Он подчеркнул, что пришло время бороться с бюрократией.

Также мы сообщали, что Трамп объявил замораживание международной помощи. Поддержку Украины также приостановили.