Трамп заявил, что намерен расширить добычу полезных ископаемых в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп выступает сейчас, 5 марта, в Конгрессе США. Он заявил, что планирует "значительно расширить" добычу важнейших полезных ископаемых в США.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

В США увеличат добычу полезных ископаемых

"Позже на этой неделе я также предприму исторические действия по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельным материалов здесь, в США", — сказал Трамп.

CNN добавило, такие материалы, как графит, литий, уран и 17 химических элементов, известных как редкоземельные элементы, имеют решающее значение для экономического роста и национальной безопасности.

В частности, они необходимы для производства электроники, технологий чистой энергии, включая ветряные трубы, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.

Напомним, что во время выступления в Конгресе, Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска за эффективную работу на должности.

Подробнее о том, какие ключевые заявления сделал Трамп - читайте в нашем материале.