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Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам

5 марта 2025 05:54
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента Владимира Зеленского письмо в котором говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о полезных ископаемых. Американский лидер также отметил, что в войне в Украине погибли и ранены миллионы людей.

Об этом Трамп заявил в ходе выступления в Конгрессе США, пишет CNN.

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По словам американского лидера, он получил важное письмо от Зеленского. В нем было сказано, что Украина готова "как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мир".

"Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время", — сказал Трамп о том, что было написано в письме.

Он подчеркнул, что признателен за это письмо, добавив, что и от России США получили серьезные сигналы о том, что Москва готова к миру.

Напомним, что во время этого же выступления Трамп заявил о заморозке международной помощи. В то же время он ничего не сказал о том, что США приостановили военную помощь Украине.

Отметим, что вчера в Bloomberg появилась информация, что Трамп распорядился остановить всю военную помощь нашей стране. В том числе то вооружение, которое еще не в Украине, но находится в по пути в страну, включая территорию стран Европы.

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