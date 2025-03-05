Трамп заявил, что получил серьезные сигналы от России, что она готова к миру

Трамп получил сигналы, что Россия готова к миру
Президент США Дональд Трамп заявил, что имел очень серьезную дискуссию с Россией. По итогу он получил серьезные сигналы, что РФ готова к миру.
Об этом он заявил в ходе выступления в Конгрессе США.
Трамп утверждает, что Россия готова к миру
"Мы провели серьезные переговоры с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру", — сказал президент США.
Напомним, что перед этой фразой Трамп сообщил, что получил от Владимира Зеленского письмо, в котором говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров, а также подписать соглашение о полезных ископаемых.
Подробнее о главных заявлениях Трампа во время выступления в Конгресе - читайте у матеріалі Новини.LIVE.
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