Трамп заявил, что получил серьезные сигналы от России, что она готова к миру

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел очень серьезную дискуссию с Россией. По итогу он получил серьезные сигналы, что РФ готова к миру.

Об этом он заявил в ходе выступления в Конгрессе США.

Читайте также:

Трамп утверждает, что Россия готова к миру

"Мы провели серьезные переговоры с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру", — сказал президент США.

Напомним, что перед этой фразой Трамп сообщил, что получил от Владимира Зеленского письмо, в котором говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров, а также подписать соглашение о полезных ископаемых.

Подробнее о главных заявлениях Трампа во время выступления в Конгресе - читайте у матеріалі Новини.LIVE.