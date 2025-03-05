США замораживает международную помощь, — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил о замораживании всей международной помощи. В частности, речь идет и о помощи Украине.

Об этом американский лидер заявил утром 5 марта во время своего выступления перед Конгрессом.

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"Я объявляю заморозку всех федеральных наймов, и замораживание всей международной помощи. Я прекращаю мошенничество и соглашение о климатических изменениях, стоивших нам триллионы долларов, которые не платили другие страны", — подчеркнул Трамп.

Также он добавил, что прекращает действие коррумпированной ВОЗ и все ограничения Байдена, которые якобы подрывали мощь США, и выходит из совета ООН.

Другие заявления:

со 2 апреля будут действовать пошлины для всех стран, которые накладывают пошлины на США;

Трамп вернул Америке свободу слова;

на этой неделе Трамп сделает историческое заявление, чтобы увеличить добычу важнейших полезных ископаемых в США;

на каждые 10 старых нормативов нужно выдать один новый норматив.

Напомним, утром 5 марта Дональд Трамп начал выступление перед обеими палатами Конгресса. Он выступает с речью "Восстановление американской мечты", в которой, в частности, пойдет речь о "планах касательно мира во всем мире".

Ранее мы сообщали, что 4 марта Дональд Трамп приказал приостановить военную поддержку Украине. Такой запрет может повлиять на поставку критически важных боеприпасов.