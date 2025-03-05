США замораживает международную помощь, — заявление Трампа

Трамп объявил заморозку международной помощи
Президент США Дональд Трамп сообщил о замораживании всей международной помощи. В частности, речь идет и о помощи Украине.
Об этом американский лидер заявил утром 5 марта во время своего выступления перед Конгрессом.
Что известно о замораживании международной помощи
"Я объявляю заморозку всех федеральных наймов, и замораживание всей международной помощи. Я прекращаю мошенничество и соглашение о климатических изменениях, стоивших нам триллионы долларов, которые не платили другие страны", — подчеркнул Трамп.
Также он добавил, что прекращает действие коррумпированной ВОЗ и все ограничения Байдена, которые якобы подрывали мощь США, и выходит из совета ООН.
Другие заявления:
- со 2 апреля будут действовать пошлины для всех стран, которые накладывают пошлины на США;
- Трамп вернул Америке свободу слова;
- на этой неделе Трамп сделает историческое заявление, чтобы увеличить добычу важнейших полезных ископаемых в США;
- на каждые 10 старых нормативов нужно выдать один новый норматив.
Напомним, утром 5 марта Дональд Трамп начал выступление перед обеими палатами Конгресса. Он выступает с речью "Восстановление американской мечты", в которой, в частности, пойдет речь о "планах касательно мира во всем мире".
Ранее мы сообщали, что 4 марта Дональд Трамп приказал приостановить военную поддержку Украине. Такой запрет может повлиять на поставку критически важных боеприпасов.
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