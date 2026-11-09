Трамп намекнул, что границы Украины могут измениться

Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение о прекращении войны в Украине может быть заключено уже в ближайшее время. При этом он намекнул, что в результате этого соглашения границы Украины претерпят изменения.

Об этом со ссылкой на интервью главы Белого дома для YouTube-канала 60 Minutes сообщает Новини.LIVE.

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Трамп о границах Украины после войны

"Думаю, у нас будет соглашение... В конечном итоге Украина будет иметь немного иные очертания. Послушайте, этой войны вообще не должно было быть", — заявил политик.

Так он ответил корреспонденту Россу Даути, который спросил, закончится ли война сохранением свободной и независимой Украины.

Трамп о Зеленском и Путине

По мнению президента США, главным препятствием на пути к миру является ненависть между президентами РФ и Украины.

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"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. Никаких шансов. Но она началась, поэтому я унаследовал эту войну. Считаю, что мы очень близки к соглашению", — сказал он.

По словам Трампа, война закончится благодаря ему. Журналист спросил, не является ли ненависть Зеленского к Путину более понятной, чем ненависть кремлевского диктатора к украинскому лидеру. На это политик ответил:

"Это понятно, но когда у них состоялась первая встреча (переговоры между РФ и Украиной, — Ред.), Россия столкнулась с проявлением большого неуважения, поэтому я ничего не буду говорить». За все четыре года моего президентства (2016–2020 годы, — Ред.) эта война так и не началась, хотя Путин очень сильно этого хотел".

Отвечать на вопрос о том, кому он доверяет больше — Путину или Зеленскому — глава Белого дома не захотел.

Трамп о санкциях против РФ и оружии для Украины

По словам американского лидера, никто не относился к РФ жестче, чем он:

"Посмотрите, что я с ними сделал в сфере торговли, какие санкции ввёл и всё остальное… Я не снимал санкции с дизельного топлива. Я позволил России поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи баррелей нефти и дизельного топлива, в которых мир нуждался".

Говоря о помощи Украине, Трамп вспомнил фразу "Обама дал им (Украине, — Ред.) покрывала" и отметил, что предоставил украинцам тысячи единиц противотанковых средств.

В настоящее время Украина продолжает получать помощь от США, но через Европу: американцы передают европейцам оружие по полной цене, те его покупают, а затем передают украинцам.

Решение Байдена, выделившего Украине 350 миллиардов долларов, Трамп раскритиковал, отметив, что у Европы есть деньги и она могла бы заплатить.

"Мы просто передавали оружие за оружием снова и снова и сами обеспечивали поставки… У Украины хватило мужества использовать это оружие. Для этого тоже нужна смелость. Украинцы показали себя очень грозной силой, но у них было лучшее оружие на Земле, а мы ничего не получили", — заявил президент США.

Трамп об ограничениях Starlink для Украины

Глава Белого дома заявил, что не знает, кто ограничил скорость Starlink и Starshield для Украины, но это точно был не он и вряд ли это был Илон Маск.

"Не было доказано, что скорость действительно снижали. В этой войне много лжи, но знаю одно: когда я об этом услышал, скорость снова повысили", — отметил Дональд Трамп.

Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении президента США относительно результатов выборов в Конгресс. Американский лидер объяснил, почему республиканцы не победили. По его мнению, причиной поражения стала неправильная коммуникация.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Donald Trump українською" писал, что Дональд Трамп 7 ноября провел телефонные переговоры о завершении войны в Украине. По словам главы Белого дома, Украина и РФ хотят договориться. Кроме того, он отметил, что трехсторонняя встреча состоится в ближайшие дни.