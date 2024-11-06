Выборы в США — Трамп лидирует, но у Харрис есть шансы на победу

Камала Харрис Фото: REUTERS/Carlos Osorio

В США прошли президентские выборы 5 ноября. По состоянию на сейчас небольшое преимущество у кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Однако его оппонентка Камала Харрис все еще имеет шансы на победу.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Согласно данным WP, сейчас у Трампа небольшое преимущество среди избирателей, но у Харрис еще есть шансы вырваться вперед.

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Кроме того, издание высказалось о выборах в Сенат. Отмечается, что республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок". В то же время у демократов "есть небольшие шансы на победу".

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Напомним, что в США уже завершилось голосование на выборах президента и закрылись последние избирательные участки. Подсчет голосов продлится несколько дней, но СМИ предрекают победу Трампу.

В то же время сторонники Трампа во Флориде начали праздновать его победу еще до того, как избирательные участки в США были закрыты.