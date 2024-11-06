Трамп проведет митинг после выборов в США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Дональд Трамп готовит победный митинг после выборов в Соединенных Штатах Америки. Точное время проведения пока неизвестно.

Об этом сообщает NBC NEWS в среду, 6 ноября.

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Митинг Трампа после выборов

Помощник Трампа заявил для СМИ, что еще один митинг республиканца состоится "в ближайшее время".

Известно, когда Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон восемь лет назад, он организовал несколько акций во время переходного периода, которые он назвал "туром благодарности".

Напомним, Трамп объявил о своей победе на выборах в США. Он подчеркнул, что теперь он 45-й и 47-й президент.

Также Трамп и Харрис собрали 4,2 миллиарда долларов на предвыборную кампанию, потратив 3,5 миллиарда.